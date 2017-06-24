Ünlü aktör Johnny Depp ‘Trump’a suikast’ esprisi için özür diledi

Ünlü Amerikalı aktör Johnny Depp, ABD Başkanı Donald Trump’la ilgili ‘suikast esprisi’nden ötürü özür diledi.

Depp İngiltere’deki Glastonbury Festivali sırasında önceki gece katıldığı bir etkinlikte, “Bence Trump’ın yardıma ihtiyacı var. Gidebileceği harika birçok karanlık yer var” deyip şöyle devam etti: “En son ne zaman bir aktör bir başkana suikast düzenlendi? Uzun zaman oldu. Belki de zamanı geldi.”

Ünlü aktör bu sözleri nedeniyle sosyal medyada Trump taraftarlarınca yerden yere vuruldu. Beyaz Saray de kayıtsız kalmayıp ifadeleri ‘üzücü’ bulduğunu bildirdi.

İlerleyen saatlerde Depp’ten özür geldi: “Yaptığım kötü espriden ötürü özür dilerim. Niyetim kimseye zarar vermek değildi, insanları eğlendirmek istemiştim.”

ABD’de başkanı tehdit etmek beş yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor.