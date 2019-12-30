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Yaramazlara biraz batar!

Unkapanı Köprüsü’nden atladı; çevredeki bir teknenin personeli kurtardı

İstanbul’da Unkapanı Köprüsü’nden suya atlayan bir kişi, teknedeki kişiler tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Yıldırım’ın denizden çıkarılma anı çevredeki görgü şahitlerinden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fotoğraf: DHA

46 yaşındaki Yıldırım, dün saat 17:00 sıralarında Unkapanı Köprüsü’nden atladı. Çevrede bulunan bir teknenin personeli Yıldırım’ın yardımına koştu.

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Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ali Yıldırım’ı Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Ali Yıldırım adlı kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

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