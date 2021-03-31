Üniversiteye 24 bin sterlinlik ‘Greta heykeli’ öğrencileri kızdırdı

Britanya’da bir üniversitede dikilen iklim aktivisti Greta Thunberg’in heykeli tepki çekti. Öğrenciler, 24 bin sterlinlik (272 bin 806 lira) bronz heykele “Para israfı” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Ülkenin güneyindeki Winchester Üniversitesi’nde öğrenciler, maliyetini duyunca bronz heykele ‘gösteriş projesi’ diye sırt çevirdi.

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Öğrenci birliği, salı günkü açılışın öncesinde, “Greta’ya amacı ve kararlılığı için hayranlık duymamıza rağmen heykele göz yumamayız” dedi.

Yapıt Thunberg’in ‘ilk gerçek boyutlu heykeli.’

Üniversite yönetimi ise kendini heykeli ‘üniversitenin sürdürülebilirlik ve sosyal adalete bağlılığının bir sembolü’ diye niteleyerek savundu.

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Üniversite, proje için öğrenci desteğinden veya personelden ‘para aktarılmadığını’ da belirtti.