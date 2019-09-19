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Yaramazlara biraz batar!

Üniversitelinin ölümüne neden olmakla suçlanan şoför 4.5 ayda tahliye edilmiş

Ankara’da 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin ölümüyle sonuçlanan kazada kusurlu bulunup ceza istenen şoförün dört buçuk ayda tahliye olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

ODTÜ Psikoloji Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük, 26 Kasım 2018’de üniversite yerleşkesi içinde bir kamyonetin açık kalan damperinin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kazada kusurlu bulunan Tahir Kepenek tutuklanmıştı.

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DHA’nın haberine göre Ankara 29’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 15 Nisan’daki duruşmasında şoförün kaçma şüphesi olmaması nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi. Kepenek hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Sanık Kepenek, o tarihteki duruşmada kapağın piminin yolun taşlı olması nedeniyle çıktığını ifade etti. Tanık şoför E.T. ise kamyonun 2018’de tadilata gittiğini ancak sağlam yapılmadığı için pimin yerinden çıktığını dile getirdi.

Tanıklara tebligat gitmemiş

Davanın dün de bir duruşması görüldü. Duruşmaya sanık Kepenek ile taraf avukatları katıldı.

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Mahkeme, üniversitenin gönderdiği yazıda; araç üzerinde hiçbir değişiklik, revizyon, tadilat yapılmadığı, yıl içerisinde onarım ve muayenesine yönelik rutin bakımının gerçekleştirildiği yönünde bilgi yer aldığını kaydetti.

Ayrıca üniversiteden daha önce gönderilen araçla ilgili onarım formunda ismi geçen kişilere, tanık olarak dinlenmeleri için tebligat gönderilmediğinin tespit edildiğini belirten mahkeme, bu kişilere tebligat gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.  

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