Üniversitelileri tuvaletteki kamerayla kaydetmekle suçlanan doktora soruşturma

İstanbul’un Adalar ilçesinde atla taşımacılığın üç ay değil, süresiz olarak sonlanması gerektiğini savunan veteriner hekim Prof. Dr. Tamer Dodurka, “Ruam hayvan sağlığı kadar insan sağlığı için de bir tehdittir” dedi. Dodurka, hastalığa neden olan B. Mallei adlı bakterinin biyolojik silah olarak çeşitli savaşlarda kullanıldığına da dikkat çekti.