Üniversiteli kadını tacizden tutuklanan adamın yakınları: Böyle o.. gibi giyinirsen başına bunlar gelir

Ankara’da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kadını taciz eden Sertaç Çıtaksevi tutuklandı.

Twitter’dan yapılan bir paylaşım sonrası tutuklanan Çıtaksevi ilk savunmasında, “Mini etekli görünce tahrik oldum, anlık bir olay, kendimi kaybettim, çok pişmanım” demişti.

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Milliyet’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre, görüntülerle suçu sabit olan Çıtaksevi, “Suçlamayı kabul ediyorum. Bir anlık gafletle suçu işledim. Olay günü evime kestirme yoldan gitmek için güzergahımı değiştirdiğimde tanımadığım kadını gördüm. Arkasından yaklaşıp ona elimle dokundum. Ama pişman olup uzaklaştım” dedi.

Mağdur kadın ise saldırganın kendisini tutarak çektiğini, bedenine dokunduğunu, bağırması üzerine kaçtığını anlattı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanığın yakınları duruşma çıkışında mağdur kadına hakarette bulunarak, “Böyle o.. gibi giyinirsen başına bunlar gelir” dedi.

‘Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ üyelerinin uyarısına rağmen, duruşma salonu çıkışında bulunan polisler işlem yapmadı.