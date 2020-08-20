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Yaramazlara biraz batar!

Savcı ağırlaştırılmış müebbet istemişti: Üniversiteli Güleda’nın katiline müebbet

Isparta’da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel’in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada 19 yaşındaki sanık Zafer Pehlivan, müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

Fotoğraf: AA

Pehlivan’ın hakkında, ‘tasarlayarak’ ve ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek’ öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası isteniyordu.

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Fatih Mahallesi’nde apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi fotoğrafçılık bölümü birinci sınıf öğrencisi Cankel, 18 Kasım 2019 günü eski erkek arkadaşı Pehlivan tarafından odasında öldürülmüştü.

Polise teslim olan Pehlivan, tutuklanmış, Cankel’in cenazesi ise memleketi Muğla’da toprağa verilmişti.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Pehlivan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Salonda, Cenkel’in babası Mustafa Cankel ve taraf avukatları hazır bulundu. 

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Özür diledi!

Sanık, cinayeti tasarlamadığını öne sürerek, “Boğazını sıktığımı hatırlıyorum, gerisini hatırlamıyorum. Acılı alesinden özür diliyorum” dedi.

Sanığın avukatı da sosyal medya ve basının davada hükmü verdiğini belirterek müvekkilinin adil yargılanma hakkının elinden alındığını savundu.

Mahkeme heyeti, Pehlivan’a ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi.

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