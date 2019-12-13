Üniversiteli Ceren Özdemir’in katiline iki dava: İndirim uygulanmasın

Ordu’da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldüren katil hakkında iki farklı iddianame hazırlanarak ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Fotoğraf: DHA

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2’inci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık’ta Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Reklam

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre tutuklu bulunan Arduç hakkında başsavcılığın soruşturması tamamlanarak iki farklı iddianame hazırlandı.

Savcılık, ilk iddianamede cinayet için ‘canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ceza istedi. İkinci iddianamede de Arduç’un yakanlandığı sırada polislere saldırması nedeniyle iki kez ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ten cezalandırılması talep edildi.

İddianamelerde şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 62’nci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması istendi.

Reklam

Yargılama Ordu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.