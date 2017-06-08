Üniversiteli Çakıroğlu’nun katil zanlısına müebbet ve 69 yıl hapis talebi

Üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun öldürülmesiyle ilgili bir sanığa müebbet ve 69 yıl hapis cezası istendi.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bahçesinde ülkücü öğrenciler ile solcu öğrenciler 20 Şubat 2015’te kavga etmişti.

Kavga sırasında ülkücü grup içindeki tarih bölümü son sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu bacağından, sol grup içindeki sosyoloji bölümü son sınıf öğrencisi Nurullah Semo da karnından yaralanmıştı.

Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen kişiler arasından Semo, ‘öldürme fiilini işlediği yönünde aleyhinde kuvvetli deliller bulunduğu’ gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Çakıroğlu davası için hazırlanan iddianamede, biri tutuklu 31’i tutuksuz toplam 32 sanık bulunuyor. Semo’nun okulla ilişiği 10 Mayıs’ta kesilmişti.

Dört suçlama

Davanın bugün İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı.

Tutuklu sanık Semo hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ ve ‘örgüt adına suç işlemek’ suçlarından 69 yıla kadar hapis, tutuksuz sanıklar İsmail B. ve Sezgin Y. hakkında da 12’şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcı, 32 sanığın ise ‘birden fazla kişiyi yaralama ve yaralamaya teşebbüs’ten beraatini istedi.

Yeni soruşturmalar

Savcılık, ‘PKK’nın İstanbul Anadolu Yakası sorumlusu’ olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan, Çakıroğlu davasının tutuksuz sanığı Cihat B. hakkında da ‘tanık beyanları ve olay anında Semo’nun yanında bulunduğu gerekçesiyle’ Çakıroğlu’nun ölümünde ‘iştirak ve yardım eden’ konumunda olup olmadığının değerlendirilmesi açısından suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Sanıklar Nurullah S., Sezgin Y., Mevlüt D., Botan T., Cenk Barış K., Ceren D., Ersen Y., Hakan A., Selahattin S., Tarık P., Yunus T., Beyza C., Mahsum Ç ve Abdullah Y., ve üniversitedeki bazı öğrenciler hakkında, ‘örgüt üyeliği’ ve ‘propaganda‘ suçlamasıyla soruşturma başlatılması, okula ihbarda bulunulması istendi.

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Mahkeme, bir kafenin güvenlik kamerasının incelenmesini istemişti.

Jandarma Kriminal Laboratuvarı’ndan bu duruşmaya gelen raporda, arızalı hard diskin kopyasının alınmaya çalışıldığı ancak içeriğine erişilemediği için kopyası alınamadığı kaydedildi.

Daha önce de Arttingo Data Rescue firması hard diskten görüntüleri kurtaramamıştı.

Karar temmuzda

Mahkeme, Semo’nun tutukluluk halinin devamını, savunma için de avukatlara ek süre verilmesini kararlaştırarak karar duruşmasını 11 Temmuz’a erteledi.

‘İçim biraz rahatladı’

Duruşmanın ardından adliye önünde konuşan baba Fuat Mahir Çakıroğlu, şunları söyledi: “Bütün suçun bir kişiye atılmasından yana değildik. Ve bu mücadelemiz sonunda hep beraber amacımıza ulaşıyoruz. En büyük cezaları alacaklar. Benim şu anda içim biraz rahatladı. Suçlular en büyük cezaları çekecekler ve Fırat da görevini tamamlamış bir halde huzur içinde yatacaktır inşallah. Fırat’ın notlarını örnek alıp derslerinize iyi çalışın.”