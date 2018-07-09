Üniversiteli Çakıroğlu’nun katil zanlısına iki kez ağırlaştırılmış müebbet

Üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun öldürülmesiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet ve ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 15 yıl hapse mahkum edilen Nurullah Semo’nun cezası arttı.

Yerel mahkemenin ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası kararını onayan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, sanığa ayrıca ‘devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak’ suçundan da aynı cezayı verdi.

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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bahçesinde ülkücü öğrenciler ile solcu öğrenciler 20 Şubat 2015’te kavga etmişti.

Kavga sırasında ülkücü grup içindeki tarih bölümü son sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu bacağından, sol grup içindeki sosyoloji bölümü son sınıf öğrencisi Nurullah Semo da karnından yaralanmıştı.

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Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen kişiler arasından Semo, ‘öldürme fiilini işlediği yönünde aleyhinde kuvvetli deliller bulunduğu’ gerekçesiyle tutuklanmıştı. Semo’ya geçen yıl, cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘örgüt adına suç işlemek’ ve ‘örgüt üyeliği’nden de 15 yıl hapis cezası verilmişti.

İtiraz üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya, Semo tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı.

Mahkeme heyeti, Semo’ya ‘kasten adam öldürmek’ suçundan verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını onadı. Sanığa ‘örgüt adına suç işlemek’ ve ‘örgüt üyeliği’ suçundan verilen 15 yıl hapis cezası kaldırılırken, Türk Ceza Kanunu’nun 302/1’inci maddesi gereğince ‘devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Böylece Nurullah Semo iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.