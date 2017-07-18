Üniversiteli Çakıroğlu’nun katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet

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Üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun öldürülmesiyle ilgili bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bahçesinde ülkücü öğrenciler ile solcu öğrenciler 20 Şubat 2015’te kavga etmişti.

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Kavga sırasında ülkücü grup içindeki tarih bölümü son sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu bacağından, sol grup içindeki sosyoloji bölümü son sınıf öğrencisi Nurullah Semo da karnından yaralanmıştı.

Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen kişiler arasından Semo, ‘öldürme fiilini işlediği yönünde aleyhinde kuvvetli deliller bulunduğu’ gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Çakıroğlu davası için hazırlanan iddianamede, biri tutuklu 31’i tutuksuz toplam 32 sanık bulunuyor.

Üç suçtan ceza

AA’nın haberine göre bugünkü karar duruşmasında Semo’ya cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘örgüt adına suç işlemek’ ve ‘örgüt üyeliği’nden 15 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme, tutuksuz yargılanan İsmail Bedir’e yaralama suçundan iki yıl yedi ay 15 gün, Sezgin Yılmaz’a da yaralama suçundan üç yıl yedi gün hapis cezası verdi, diğer sanıklar beraat etti.

Annesi söz aldı

İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Semo, 102 avukat ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun annesi Özlem Erdem ile babası Fuat Mahir Çakıroğlu katıldı.

Gazeteciler duruşma salonuna alınmadı.

Avukatlar adına konuşan Ufuk Mansuroğlu, Semo’nu iddianame doğrultusunda hem ‘kasten adam öldürme’den hem de terörle mücadele kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Çakıroğlu’nun annesi Özlem Erdem de duruşmada söz alarak ‘Semo’nun cezalandırılmasının acılarını bir nebze hafifleteceğini’ ifade ederek “Benim oğlumun mücadelesi kendinden sonrakiler içindi” diye konuştu.

‘Mağdurum’ dedi

Semo da mağdur olduğunu iddia ederek hakkında suçlamaları reddetti.

Sanık avukatları, müvekkillerinin protesto hakkı için okulda bulunduklarını belirterek ‘sopa taşıma’ ve ‘taş kırma’nın kendilerini savunmak için olduğunu öne sürdü.

Sanık avukatlarının ülkücü hareketin geçmişiyle ilgili konuşmak istemesi sonrası duruşmada gerginlik çıktı. Mahkeme, daha sonra sanık avukatlarını uyardı.