Üniversitelerin öğretmenlik bölümleri daha az öğrenci alacak

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), üniversitelerin bu yıl alması gereken kontenjanları belirlerken, ‘öğretmenlik programları’nda, geçen yıla göre yüzde 10 azaltma uyguladı.

YÖK’ten yapılan açıklamada “Bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendi” denildi.

Reklam

Öğretmenlik programlarındaki azaltma uygulaması, açıklama şu ifadelerle yer buldu: “Öğretmenlik programlarının kontenjanları toplamda yaklaşık yüzde 10 azaltıldı. Öğretmenlik programlarının kontenjanı geçen sene 53 bin 796 iken bu sene 48 bin 546 olarak belirlendi. Kontenjanlar, tıp programında 15 bin 50, diş hekimliğinde 6 bin 680, eczacılıkta 3 bin 524, hemşirelikte ise 15 bin 33 oldu.”

Üniversitelerin uzaktan öğretim dahil, okul birincisi kontenjanları hariç olmak üzere, önlisans ve lisans düzeyindeki örgün öğretim programları için 2019 yılında toplam 835 bin 66 kontenjan belirlendi.

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) programlarında devlet üniversitelerinde 288 bin 821 ön lisans, 344 bin 368 lisans, 25 bin 509 özel yetenek olmak üzere toplam 658 bin 698 kontenjan ayrıldı. Vakıf yükseköğretim kurumlarına 74 bin 735 ön lisans, 81 bin 506 lisans, 3 bin 843 özel yetenek olmak üzere toplam 160 bin 84, KKTC ve diğer yurt dışı üniversitelerine 3 bin 985 ön lisans, 11 bin 246 lisans, bin 53 özel yetenek olmak üzere toplam 16 bin 284 kontenjan verildi.

Reklam

Açıköğretim kontenjanları da dahil edilince üniversitelere ayırılan tüm öğrenci kontenjanı toplamı bir milyon yedi bin 191 oldu.