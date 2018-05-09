Üniversiteleri bölen yasa tasarısı Meclis’ten geçti

Üniversitelerin bölünerek 20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarı Meclis’te kabul edilerek yasalaştı.

Yasaya göre Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla dört yeni vakıf üniversitesi açılıyor.

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Yeni kurulacak 16 devlet üniversitesi de şöyle: Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi.

Tasarıyla aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk ve Erciyes üniversitelerinin de bulunduğu bazı üniversitelerden fakülteler bölünerek yeni okullara aktarılacak.

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Bazı üniversitelerin adlarına bulundukların kent eklenirken Erzincan Üniversitesi’nin adı Binali Yıldırım Üniversitesi oldu.

İstanbul Üniversitesi’nin durumu

Tasarının gündeme gelmesiyle en büyük tepkiyi İstanbul Üniversitesi öğrencileri göstermişti.

Tasarıyla İstanbul Üniversitesi bölündü. Yeni kurulan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’ya eskisine bağlı Cerrahpaşa Tıp, Florence Nightingale Hemşirelik, Hasan Ali Yücel Eğitim, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Veteriner ve Mühendislik fakülteleri aktarıldı.

Ayrıca üniversitede, yeni oluşturulacak diş hekimliği, eczacılık, iktisat ve işletme fakülteleri de olacak.

İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Hizmetleri, Sosyal Bilimler, Ormancılık, Veteriner Fakültesi meslek yüksekokulları, Adli Tıp, Kardiyoloji, Nörolojik Bilimler, Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz enstitüleri de yeni kurulacak üniversiteye geçecek.

Gazi Üniversitesi de bölünerek Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi kuruluyor.

Yeni üniversiteye Güzel Sanatlar, Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Polatlı Fen-Edebiyat, Polatlı İlahiyat, Sanat ve Tasarım, Turizm fakülteleri ile Tapu Kadastro Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Adalet Meslek Yüksekokulu, Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bağlanacak. Yabancı Diller Yüksekokulu yeni oluşturulacak.

Özel kuruma yeni şartlar

Yasayla özel öğretim kurumlarının kurucusu, temsilcisi ve personelinde aranacak şartlar da yeniden belirlendi.

Buna göre bu kişilerde, belirtilen süreler geçmiş olsa da kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına, devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suçlar, zimmet, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan ceza almamış olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, ‘terör örgütleri’ne ya da devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, irtibatı olmaması şartı aranacak.