Üniversitelerde uygulamalı eğitimler yüz yüze; öğrencilere kayıt dondurma hakkı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, üniversitelerle ilgili alınan yeni kararı açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

YÖK’ün sitesinde yer alan açıklamada, üniversitelerin tüm programlarında eğitimlerin genel olarak çevrimiçi yöntemlerle kesintisiz devam ettiği belirtildi.

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Açıklamada, uygulamalı eğitim gören öğrencilerin gerekli yeterlikleri kazanamadan mezuniyet aşamasına gelmesine dair endişelerin öğrenciler ve hocalar tarafında YÖK’e iletildiği dile getirildi.

Açıklamada, yüz yüze eğitim konusunda görüşü sorulan Sağlık Bakanlığı’nın “Son üç haftadır ülkemizde vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha dikkatli davranılmasını gerektirmektedir” görüşünü bildirdiği kaydedildi.

Bakanlık, üniversitelerdeki yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe sebep olabileceğinin de unutulmamasını isterken, uygulamalı eğitimin sıkı tedbirle yüz yüze, teorik eğitimin ise mümkün olduğunda internetten yapılmasını istedi.

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YÖK, bu karar üzerine toplanarak yeni karar aldı. Buna göre uygulamalı eğitim, okullarda gruplar halinde yapılacak. Teorik eğitim ise internetten sürecek.

YÖK’ün kararları şöyle:

* Uygulamalı eğitimler ‘azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması’ şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabilecek.

* Teorik eğitimler Sağlık Bakanlığı’nın görüşleriyle programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrimiçi yapılacak.

* Sağlık Bakanlığı’nca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacağı göz önünde bulundurulsun.

* Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilere kayıt dondurma hakkı.

* Küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde de yoğunlaşmanın önemli olması hasebiyle rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmeli.