Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde telafi eğitimi verilecek

Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilmesini, öğretmenlerin iki aylık yaz tatilinin kısaltılabilmesini öngören düzenleme Meclis’ten geçti.

Fotoğraf: Reuters

Covid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenleme, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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Öğretim görevlisi kadrosuna en az tezli yüksek lisans derecesi şartı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına başvuracak olanlar hariç, öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda, en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olma ve 35 yaşından büyük olmama şartı aranacak.

Yükseköğretim kurumlarının uygulamalı birimlerinde görev yapan ve kanunla kadroları öğretim görevlisi kadrolarına dönüştürülen uzman, çevirici, eğitim öğretim planlamacısı öğretim elemanlarına ders verme imkanı sağlanacak.

Açıköğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanacak

Açıköğretim öğrencileri, katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve her dönem başında kaydını yenilemesi şartıyla öğrencilik haklarından yararlanacak. Üst üste dört dönem bu koşulları yerine getirmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilecek.

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Ankara Bilim Üniverstesi kuruluyor

Ankara’da, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından Yükseköğretim Kanunu’nun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Ankara Bilim Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kuruluyor.

Bu üniversite, rektörlüğe bağlı olarak mühendislik ve mimarlık fakültesinden, güzel sanatlar ve tasarım fakültesinden, insan ve toplum bilimleri fakültesinden oluşacak.