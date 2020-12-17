Üniversiteler için ‘fuhuş evleri’ benzetmesi yapan profesör hakkında işlem

Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun üniversiteler için yaptığı ‘fuhuş evleri‘ benzetmesiyle ilgili rektör gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan üniversitenin rektörü Fatih Savaşan şu ifadeleri kullandı: “Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır.”

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Sofuoğlu Akit TV’de katıldığı bir programda kullandığı ifadelerle tepkilere neden olmuştu.

27 yıldır üniversitede çalıştığını belirten Sofuoğlu şunları söylemişti: “Gidin bakın üniversitelere bütün Türkiye’de üniversitlerin yerleştiği yerler Nişantaşı’na döndü. Biz kanalizasyonu bile ıslah edilmemiş yerden yürür giderdik kampüse. Sayın cumhurbaşkanımız da vurguladı neredeyse fuhuş evleri.”

Programdaki diğer konukların “Yok hocam, genelleme yapmayalım” itirazı üzerine profesör “Gördüğüm var, istisna değil. Gelin gezdireyim o zaman ben anlamıyorum siz nerede yaşıyorsunuz” dedi.