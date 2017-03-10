Üniversiteden eleştirilere yanıt: Güvenlik yeni önlemlerin protesto edildiğini düşündü

İstanbul Bilgi Üniversitesi rektör vekili Prof. Dr. Ege Yazgan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için açılan standa yapılan ‘tekbirli saldırı’da, güvenlik görevlilerinin yetersiz kaldıklarına dair eleştirilere yanıt verdi: “Güvenlik, grubun yeni önlemleri protesto eden öğrenciler olduğunu düşünerek, sert müdahalede bulunmuyor.”

Ay başında okuldaki güvenlik önlemleri artırılmış, aynı zamanda bir açıkhava müzesi olan ve Silahtarağa Elektrik Santrali’ni de barındıran kampusun girişine turnikeler konulmuştu.

Güvenlik uygulamalarını protesto eden öğrenciler, tepkilerini anlattıkları Yazgan’a kartondan turnike ‘armağan etmişti’.

Hürriyet’ten Önder Öndeş’e konuşan Yazgan, saldırının ‘örgütlü ve provokatif’ olduğunu söyledi.



Ay başında valilik ve emniyetten gelen uyarılar doğrultusunda güvenlik önlemleri aldığını belirten Yazgan saldırıyı şöyle anlattı: “Dışarıdan gelen 15-20 kişilik bir grup yüzleri açık bir şekilde turnikelerin üzerinden atlıyor. Güvenlik, grubun yeni önlemleri protesto eden öğrenciler olduğunu düşünerek, sert müdahalede bulunmuyor. Ancak içeri girdiklerinde bağırarak koşmaya başlıyorlar. Güvenlik, öğrenci olmadıklarını anlayarak müdahale etmek için harekete geçiyor. Tepki vermekte bu nedenle gecikiyorlar.”

Saldırganlar arasında okul öğrencileri de olduğunu aktaran rektör vekili, “Bunun yanı sıra kampusta güvenlik elemanı ve güvenlik kameraları sayısı da artacak. Bir hafta boyunca emniyet güçleri de kampus dışında bekleyecek” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Üniversitenin Santral Kampusü’ne turnikelerden atlayarak giren grup, 8 Mart için açılan bir standa saldırmıştı. Saldırganların birinin bıçak taşıdığı belirtilmişti.

Saldırıyla ilgili aralarında Bilgi Üniversitesi’nden öğrencilerin de olduğu altı kişi gözaltına alınmıştı.

Yaralanıp hastaneye kaldırılan medya ve iletişim sistemleri dördüncü sınıf öğrencisi İrem Esmer şunları anlatmıştı: “Tekbir getirerek saldırdılar. Yaşanan kargaşada ben yere düştüm. Sonrasında tekme geldi.”

Bilgi Üniversitesi Akademisyenleri de yaptıkları açıklamada rektörlükten olayda payı bulunan idareciler hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti.

Saldırıyla ilgili üniversite yönetimini suçlayan öğrenciler, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Erkek adalet değil, gerçek adalet”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları eşliğinde rektörlük binası önünde basın açıklaması yapmıştı.

Gözaltına alınan altı kişi serbest bırakılmıştı.