Üniversitede para karşılığı devamsızlık silen okutman tutuklandı

İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde para karşılığı bazı öğrencilerin devamsızlıklarını sildiği iddia edilen okutman Doğan K., suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Fotoğraf: Nathan Dumlao, Unsplash

Adalet Yüksek Okulu’na dışarıdan ders ücretli çalışan Doğan K., iddiaya göre, para karşılığında bazı öğrencilerin devamsızlıklarını sildi. Bu durumu öğrenen diğer öğrenciler ise üniversite rektörlüğüne gidip konu hakkında şikayette bulundu. Üniversite rektörlüğün durumu savcılığa bildirmesi üzerine takibe alınan Doğan K.’nin yapılan çalışmalar sonucunda, öğrencilerden para aldığı ve devamsızlıklarını sildiği tespit edildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla şüpheli suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan K. tutuklanırken, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü konu hakkında şu açıklamada bulundu: “Üniversitemizde 6 Kasım Çarşamba günü yaşanan olayla ilgili olarak açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu tarihte Adalet Meslek Yüksek Okulunda meydana gelen olayda dışarıdan ders veren bir kişinin devamsızlığı olan öğrencilerle para ilişkisine girdiği anlaşılmış ve durum savcılığa bildirilmiştir. Yaşanan olayla ilgili şahıs üniversitemizin kadrolu personeli olmayıp, Adalet Meslek Yüksekokuluna kurum dışından ders ücreti karşılığında görevlendirilen biridir. Öğrencilerimizden bazılarının ihbar ve şikayeti üzerine üniversitemizin ilgili birimi ve güvenlik güçlerinin iş birliği neticesinde suçüstü yapılarak olay adli zemine taşınmıştır. Eğitimcilik ahlakı ve genel insani değerlerle bağdaşmayan bu durum haber alınır alınmaz doğrudan hukuki süreç başlatılmış ve ilgili şahısın adalete teslim edilmesi için gereken işlem yapılmıştır. Her ne kadar akademik ve idari personelimizden herhangi birinin olaya adı karışmamış olsa da kurumumuzda yaşanan bu esef verici olaydan dolayı üzüntümüzü beyan eder, devam eden adli sürecin takipçisi olacağımızı bildiririz.”