Üniversitede özel program açılmıştı: Bakan ‘yoğunluk’ nedeniyle ders veremeyecek

Akademik koşulları karşılamadığı gerekçesiyle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde yüksek lisans dersi vermesine karşı çıkılan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun ‘yoğun programı’ nedeniyle dersi veremeyeceği belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Kasapoğlu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde üç farklı gruba ‘örgüt teorisinde çağdaş yaklaşımlar’ başlıklı yüksek lisans dersi vermeye başlayacaktı.

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Ancak bakanın akademik yeterliliği tartışma konusu olmuş, Eğitim İş, Kasapoğlu için yönetmelikteki ‘yüksek lisans programı için ise en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması’ şartının görmezden gelindiğinini öne sürmüştü.

Cumhuriyet’in haberine göre üniversite bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada mevzuata aykırı bir durum olmadığı kaydedildi.

Açıklamada şöyle dendi: “Akademik derece sahibi kişilerin ve yöneticilerin, tecrübelerini ve akademik birikimlerini gençlerle paylaşıyor olmasının akademik eğitimin zenginleştirilmesi bakamından anlamlı olduğu değerlendirilmektedir. Bununla birlikte Sayın Kasapoğlu’nun yoğun programı nedeniyle ilgili dersi veremeyeceğini belirtmesi üzerine söz konusu planlama uygulamaya geçmemiştir.”