Üniversitede öğretim üyesi olan profesör, mezun olduğu lisede ders veriyor

Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, 1973’te mezun olduğu Erzurum Lisesi’nde tarih derslerine girmeye başladı.

Fotoğraf: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı’nın akademisyenleri liselerle buluşturan projesi kapsamında liseli gençlerle buluşan Kürkçüoğlu, bu durumdan çok memnun olduğunu söyledi.

Reklam

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un liselerde coğrafya, tarih, kimya, biyoloji, teknik resim gibi derslere akademisyenlerin girebileceğini açıklaması üzerine Erzurum’da bazı liselerde uygulama başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ile işbirliğine giderek akademisyenlerin ders vereceği okulları belirledi. Kürkçüoğlu, Erzurum Lisesi’nde tarih derslerine girmek için gönüllü oldu.

12’nci sınıfların derslerine giren ve ilk derste 1’inci Dünya Savaşını anlatan Kürkçüoğlu şunları söyledi: “Eğitimin bir bütün olarak ele alınması gerekiyor. Okul öncesinden başlayıp üniversite bitene kadar bir bütünlük arzetmesi lazım. Eğitimin birbirini takviye etmesi gerekir. Hayata geçirilen akademisyenlerin okullarda ders vermesi projesi takdire değerdir.”