Üniversitede katliam yapan akademisyene ‘tehdit’ten bir yıl sekiz ay ceza

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde dört akademisyeni öldüren araştırma görevlisi ve eski eşine, ‘silahlı tehdit’ suçlamasıyla yargılandıkları davada bir yıl sekiz ay hapis cezası çıktı.

Araştırma görevlisi Volkan Bayar, 5 Nisan 2018’de eğitim fakültesindeki dört akademisyeni silahıyla vurarak öldürmüştü. Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada Bayar dört kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılanırken, eski eşi Saadet Aylin Yağan da azmettiricilikle suçlanmıştı.

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Cinayet davası 24 Ocak 2020’e ertelenirken, Bayar ve eski eşinin aynı üniversiteden Doç. Dr. Yalçın Bay’ı silahla tehdit ettikleri gerekçesiyle Eskişehir 9’ncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları davanın bugün karar duruşması yapıldı.

Beraat istediler

Kocaeli Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Bayar, duruşmaya SEGBİS’le video-konferans yöntemiyle katıldı. Tutuksuz sanık Yağan ve şikayetçi Bay da salonda hazır bulundu.

Volkan Bayar suçlamayı kabul etmeyerek, “Son duruşmaya katılmak istemediğimi beyan eden dilekçe yazmıştım. Bu dikkate alınsın. Beraatime karar verilmesini ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istiyorum, erteleme istemiyorum” dedi. Yağan da suçlamaları kabul etmeyerek beraat kararı verilmesini talep etti.

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Ceza çıktı

Mahkeme, Volkan Bayar’a ‘silahlı tehdit’ suçundan bir yıl sekiz ay hapis cezası verdi. Ceza, sanığın pişman olmaması ve yeniden suç işleyebileceğine dair kanaat bulunduğu gerekçeleriyle ertelenmedi.

Saadet Aylin Yağan da aynı suçtan aynı cezaya çarptırıldı. Kadına hakaret suçundan 1740 lira adli para cezası verildi. Mahkeme, Yağan’a verilen cezaları beş yıl süreyle erteledi.