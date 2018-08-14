Üniversitede kadro sınavı: Öğretim üyelerinin eş ve çocukları kazandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi için açılan kadro sınavını öğretim üyelerinin eş ve çocukları kazandı.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre kadro için açılan sınav sonucunda yapılan atamalar şöyle:

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– İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Alacahan’ın oğlu Ömer Faruk Alacahan, rektörlüğe uzman olarak alındı.

– Rektör Danışmanı ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Taner Çiftçi’nin eşi Mehtap Çiftçi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na öğretim görevlisi yapıldı.

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– Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Ahmet Turan Orhan’ın eşi Alev Orhan Yıldızeli, Meslek Yüksek Okulu’na öğretim görevlisi olarak atandı.

– Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çimen’in oğlu Kaan Çimen, Tıp Fakültesi Anatomi Bölümü’ne asistan oldu.

– Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Raci Kılavuz’un eşi Neval Kılavuz, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na öğretim görevlisi yapıldı.

– Rektör Danışmanı Öğretim Üyesi Dr. Enis Baha Biçer’in eşi Dr. Derya Fatma Biçer, Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu müdürlüğüne atandı.

– Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı İbrahim Delice’nin kardeşi Prof. Dr. Ali Aksu, Eğitim Fakültesi dekanlığına getirildi.

– Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Müdürü Gülay Ercins’in ağabeyi Vural Ercins, üniversitede yapı işleri ve teknik daire başkanı yapıldı.

‘Şantaj yapıyorlar’

Üniversite Genel Sekreteri Hakan Yekbaş, atamaları şöyle savundu: “Eleman alımında ve yöneticilerin yakınlarının görevlendirilmesinde kayırma söz konusu değil. Koşulları uyan herkes sınava giriyor ve başarılı olan kazanıyor. Yeni yönetimi hazmedemeyenler var, rantları kesildi, şantaj yapıyorlar.”

Üniversitede görev alan ve akrabalarına da iş fırsatı çıkan akademisyenler de açıklama yaptı.

Eşi sınavla öğretim üyesi yapılan Taner Çiftçi: “Kayırma söz konusu değil. Bugüne kadar adaletten şaşmadık”

Alev Orhan: “Benim ALES ve dil puanım yüksek. Hacettepe’nin doktora programını birincilikle kazandım. Herhangi bir müdahale söz konusu olamaz.”

Oğlu rektörlüğe uzman alınan Öğretim Üyesi Osman Alacahan: ”Bir sınav açılmış ve oğlum da kazanmış, şartları tutmuş. Babası akademisyen diye girmeyecek mi?”

Oğlu, bölüm başkanı olduğu birime alınan Prof. Dr. Mehmet Çimen: “Türkiye’de sadece birkaç anatomi hocasının çocuğu anatomist olmaya heveslenmiştir. Kaan da bunlardan biri” dedi. Eşi Üniversite’ye alınan Raci Kılavuz da “Eşim yetkin biri ve sınavı kazandı. Torpil yok.”