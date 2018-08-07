Üniversite sınavındaki ‘kara tablo’: Temel matematikte 160 bin 235 aday sıfır çekti

ÖSYM’nin 31 Temmuz’da sonuçları açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’yla (YKS) ilgili ayrıntılı değerlendirme raporu ‘kara tablo’yu ortaya koydu.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla puanı hesaplamayan adayların sayısının 41 bini aştığı, yaklaşık yarım milyon adayın da YKS’nin ilk barajı TYT’de 150 puan barajını aşamadığı ortaya çıkmıştı.

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pervinkaplan.com’un haberine göre tüm adayların katılmak zorunda olduğu Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) ve isteğe bağlı olarak girilen, sonuçları lisans programlarını tercihte kullanılacak Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ortaya çıkan tablo vahim.

TYT’de temel matematikte 160 bin 235 aday tek bir soruyu bile doğru yanıtlayamadı.

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Bu sayı fen bilimleri testinde 114 bin 408, sosyal bilimler testinde 22 bin 39, Türkçe testinde ise 986.

Tablo YKS’nin ikinci oturumu AYT’de daha da kötü durumda.

Bu oturumun da matematik testinde hiçbir soruyu doğru yanıtlayamayan aday sayısı 185 bin 647. Fen bilimleri testinde bu sayı 107 bin 238.

Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinde hiçbir soruya doğru yanıt veremeyenlerin sayısı 3 bin 124.

Sosyal bilimler2 testinde ise tek bir aday bile soruların tümünü doğru yanıtlayamadı.