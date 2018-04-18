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Yaramazlara biraz batar!

Üniversite sınavı 30 Haziran ve 1 Temmuz’da yapılacak

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Üniversite sınavı, bu yıl için bir hafta ertelendi.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için 24 Haziran’da erken seçim yapılacağını açıklamıştı.

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Aynı gün üniversite sınavının da yapılacak olması kafa karıştırdı.

AA’nın haberine göre üniversite sınavı 30 Haziran ve 1 Temmuz’da yapılacak.

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