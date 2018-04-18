Üniversite sınavı 30 Haziran ve 1 Temmuz’da yapılacak

Akit TV’de yayınlanan bir programda Mehmet Arslan adlı sunucu dekolte giyen kadınları tacizci olarak ilan etti. Arslan “Erkeklerin ‘Bu kadın beni dekolte bir kıyafetle taciz etti’ diye şikayet etmesi lazım. Bunun cezalandırılması lazım. Bu bir suçtur” dedi.