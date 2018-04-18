Üniversite sınavı, bu yıl için bir hafta ertelendi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için 24 Haziran’da erken seçim yapılacağını açıklamıştı.
Aynı gün üniversite sınavının da yapılacak olması kafa karıştırdı.
AA’nın haberine göre üniversite sınavı 30 Haziran ve 1 Temmuz’da yapılacak.
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