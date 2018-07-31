Üniversite sınav sonuçlarının dökümü: Matematik ortalaması 5.5, Fen Bilimleri 2.8

Eğitim alanında uzmanlaşmış gazeteci Abbas Güçlü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında çıkan sonuçları paylaştı.

Tercihler 7-14 Ağustos’ta yapılacak.

Reklam

Temel Yeterlilik Sınavı’nda (TYT) 40 soruluk Türkçe testinde doğru cevaplanan soru sayısında Türkiye ortalaması 16.179, 40 soruluk Sosyal Bilimler testinde 6.003, 40 soruluk Temel Matematik testinde 5.542, 20 soruluk Fen Bilimleri testinde ise 2.828 olarak ortaya çıktı.

Alan Yeterlilik Sınavı’nda (AYT) ise Türkiye ortalaması şöyle:

Reklam

Türk Dili Edebiyatı (24 soru): 4.743

Tarih-1 (10 soru): 1.617

Coğrafya-1 (6 soru): 2.271

Tarih-2 (11 soru): 1.465

Coğrafya-2 (11 soru): 2.856

Felsefe Grubu (12 soru): 2.017

Ek Felsefe Soruları (6 soru): 2.098

Matematik (40 soru): 3.923

Fizik (14 soru): 0.467

Kimya (14 soru): 1.109

Biyoloji (13 soru): 1.669

Almanca (80 soru): 31

Arapça (80 soru): 11

Fransızca (80 soru): 29

İngilizce (80 soru): 24

Rusça (80 soru): 27

Güçlü, ÖSYM’nin bu yıl iki sınavda da ‘sıfır çeken’ aday sayısını açıklamadığını belirtti.

TYT’ye 2 milyon 260 bin 273 aday arasından 180 barajını 1 milyon 299 bin 378 kişinin aştığını, 160 barajını ise 1 milyon 609 bin 392 adayın aştığını aktaran Güçlü, AYT’de 180 barajını aşıp dört yıllık fakülteleri tercih etme şansı doğan aday sayılarını da paylaştı:

Sözel: 912 bin 284

Sayısal: 434 bin 358

Eşit Ağırlık: 745 bin 485

Yabancı Dil: 66 bin 898