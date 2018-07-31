Üniversite sınav sonuçlarının dökümü: Matematik ortalaması 5.5, Fen Bilimleri 2.8

Eğitim alanında uzmanlaşmış gazeteci Abbas Güçlü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında çıkan sonuçları paylaştı.
Tercihler 7-14 Ağustos’ta yapılacak.
Temel Yeterlilik Sınavı’nda (TYT) 40 soruluk Türkçe testinde doğru cevaplanan soru sayısında Türkiye ortalaması 16.179, 40 soruluk Sosyal Bilimler testinde 6.003, 40 soruluk Temel Matematik testinde 5.542, 20 soruluk Fen Bilimleri testinde ise 2.828 olarak ortaya çıktı.
Alan Yeterlilik Sınavı’nda (AYT) ise Türkiye ortalaması şöyle:
Türk Dili Edebiyatı (24 soru): 4.743
Tarih-1 (10 soru): 1.617
Coğrafya-1 (6 soru): 2.271
Tarih-2 (11 soru): 1.465
Coğrafya-2 (11 soru): 2.856
Felsefe Grubu (12 soru): 2.017
Ek Felsefe Soruları (6 soru): 2.098
Matematik (40 soru): 3.923
Fizik (14 soru): 0.467
Kimya (14 soru): 1.109
Biyoloji (13 soru): 1.669
Almanca (80 soru): 31
Arapça (80 soru): 11
Fransızca (80 soru): 29
İngilizce (80 soru): 24
Rusça (80 soru): 27
Güçlü, ÖSYM’nin bu yıl iki sınavda da ‘sıfır çeken’ aday sayısını açıklamadığını belirtti.
TYT’ye 2 milyon 260 bin 273 aday arasından 180 barajını 1 milyon 299 bin 378 kişinin aştığını, 160 barajını ise 1 milyon 609 bin 392 adayın aştığını aktaran Güçlü, AYT’de 180 barajını aşıp dört yıllık fakülteleri tercih etme şansı doğan aday sayılarını da paylaştı:
Sözel: 912 bin 284
Sayısal: 434 bin 358
Eşit Ağırlık: 745 bin 485
Yabancı Dil: 66 bin 898