Üniversite sınav maratonunda ikinci perde: Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil testleri bugün

Yüzbinlerce genç, dün olduğu gibi bugün de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ter dökecek. Sonuçlar 18 Temmuz’da açıklanacak.

Fotoğraf: DHA

Üç oturumdan oluşan sınavda dün Oturum Temel Yeterlilik Testi’ndeki (TYT) soruları yanıtlayan öğrenciler bugün de ‘Oturum Alan Yeterlilik Testleri’ (AYT) ve ‘Oturum Yabancı Dil Testi’ndeki (YDT) soruları yanıtlayacak.

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Türkiye’de 81 il ve KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 8 bin 35 binada 137 bin 803 salonda uygulanan TYT’ye 2 milyon 515 bin 91 aday başvurdu. Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 sorunun yöneltildiği sınav 135 dakika sürdü.

YKS’nin ikinci oturumu ve üç saat sürecek olan AYT bugün saat 10.15’te başladı, YDT ise 15.45’te başlayacak. YDT’de ise öğrencilere iki saat süre verilecek.

Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan öğrenciler kimi yalnız kimi arkadaşıyla çoğunluğu da anne ve babalarıyla sınava girecekleri okula gitti. Öğrenciler içeri girerken onları başarı dilekleri ve dualarla yollayan anne-babaları da onlar kadar heyecanlıydı. Bir kısmı “Çıkışa geliriz” diyerek okul bahçelerinden ayrılırken bir kısmı beklemeyi tercih etti.