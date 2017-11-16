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Üniversite öğrencisine ‘Atatürk’e hakaret’ suçlamasıyla idari soruşturma

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Karabük Üniversitesi rektörlüğü, bir öğrenci hakkında Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla idari soruşturma başlattı.

Teknoloji fakültesi endüstriyel tasarım mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki S.Z. Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflar sonrası tepki çekmişti.

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Fotoğraflardan birinde Atatürk’ten “Cehennem kütüğü” diye söz edilirken, bir diğerinde “Karşınızda peçeli oturuyoruz ayıp olmuyordur inşallah” yazıyordu.

Tepkiler üzerine üniversiteli hesabını kapattı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Refik Polat, S.Z. hakkında ‘Atatürk’e hakaret’ suçundan idari soruşturma başlattıklarını açıkladı.

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