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Yaramazlara biraz batar!

Üniversite öğrencisi kadının izinsiz fotoğrafını çeken adam gözaltına alındı

Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin kampüsünde, H.A., cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği genç kadının bağırması üzerine çevredekiler tarafından dövüldü. Polisin linçten kurtardığı H.A., gözaltına alındı.  

Fotoğraf: DHA

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde meydana geldi. H.A.’nın cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği kadın, “Neden fotoğrafımı çekiyorsun?” diye bağırdı.

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Bunun üzerine çevredeki üniversiteliler, H.A.’yı tekme ve yumruk ile dövmeye başladı. İhbarla gelen polis ekiplerinin linçten kurtardığı H.A., gözaltına alındı. 

H.A.’nın kontrol edilen cep telefonunda, genç kızın fotoğraflarının bulunduğu öğrenildi. 

Fotoğrafı ekran görüntüsü yapmış

H.A.’dan şikayetçi olan kadın şunları söyledi: “Kampüste yürürken, beni yanına çağırıp, cep telefonunu gösterdi. Fotoğrafımı, cep telefonuna ekran görüntüsü yapmıştı. Bunu görünce şaşırdım ve kendisine, ‘Benim fotoğrafım sende ne arıyor?’ diye bağırdım. Sonra çevredekiler geldi.”

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