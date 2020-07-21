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Yaramazlara biraz batar!

Üniversite öğrencisi Gültekin’i öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Muğla’nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cansız bedeni ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Pınar Gültekin’den beş gündür haber alınamıyordu. (Fotoğraf: DHA)

Akyaka Mahallesi’nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz’da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

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AA’nın haberine göre Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve cinayeti itiraf eden C.M.A’nın işlemleri tamamlandı.

Ekiplerce sağlık kontrolü için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen zanlı, daha sonra Muğla Adliyesi’ne götürüldü.

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