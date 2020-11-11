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Yaramazlara biraz batar!

Üniversite öğrencisi genç kadın, evinde öldürülmüş halde bulundu: Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Cennet Tuğba Tokbaş, evinde öldürülmüş halde bulundu.

AA’nın haberine göre R.B.H. adlı şahıs, annesine kız arkadaşı Tokbaş ile kavga ettiklerini söyledi.

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Şüphelenen anne, genç kadının sağlık durumundan endişe ederek, evin kontrol edilmesi için polisi aradı.

Yunus Emre Mahallesi 6409 Sokak’taki eve giden polis ekipleri, genç kızı boğazı sıkılarak öldürülmüş halde buldu.

Cinayet zanlısı R.B.H., gözaltına alındı. Tokbaş’ın cenazesi, morga kaldırıldı.

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Cennet Tuğba Tokbaş’ın, Pamukkale Üniversitesi Resim Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

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