Üniversite öğrencilerine verilen uzaklaştırma cezaları mahkemeden döndü

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Mahkeme, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) özel güvenliğin saldırdığı öğrencilere verilen uzaklaştırma kararlarının yürütmesini durdurdu.

Öğrenci Kolektifleri üyeleri, geçen yıl KTÜ’yü yeni kazanan öğrencilere yönelik ‘Hoşgeldiniz’ sloganıyla bir tiyatro gösterisi hazırlamış, kendi bildirilerini dağıtmaya başlamıştı. Ancak özel güvenlik öğrencilere saldırmıştı.

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Öğrencilerin ses sistemi ve kemanı da kırılmıştı. Öğrenciler, başka bir zaman da Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ı protesto etmişti. İki eylem nedeniyle öğrencilere toplamda 10 yarıyıl ve beş hafta uzaklaştırma cezası verilmişti.

Öğrenci Kolektifleri’nin yazılı açıklamasına göre Samsun Bölge İdare Mahkemesi, uzaklaştırma cezalarının yürütmesini durdurdu.

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