Üniversite öğrencilerine bedelli askerlik kolaylığı: YÖK 21 gün idari izin verecek

Yüksek Öğrenim Kurumu, bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerinin 21 günlük temel askerlik eğitimi alacağı sürede idari izinli sayılmasına karar verdi.

YÖK’ten yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik yapanlara aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınav hakkı verilecek. Farklı mağduriyet yaşanmaması için üniversitelerce gerekli tedbirler alınacak.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç önceki gün bedelli askerlikten yararlanacak gençlerin eğitim faaliyetlerinde aksaklık oluşmaması için alınması gereken tedbirleri görüşmüştü.

2019 başından itibaren uygulanması beklenen bedelli askerlikte 25 yaş alt sınırı ve 15 bin lira ücret koşulu var. Uygulamadan faydalanmak için süre 4 Kasım’da doluyor.