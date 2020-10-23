Üniversite, kızları yerleşkede öldürülen anne-babaya 13.5 milyon dolar ödeyecek

ABD’deki, Utah Üniversitesi, iki yıl önce, yerleşkesinde eski erkek arkadaşı tarafından kızları öldürülen ve ihmal olduğu gerekçesiyle dava açan anne-babaya 13.5 milyon dolar (107.5 milyon lira) ödeyecek.

Fotoğraf: abc4.com

Laurens McCluskey adlı öğrencinin anne-babası ve üniversitenin başkanı Ruth Watkins, anlaşmaya vardıklarını ortak basın toplantısı düzenleyerek duyurdu.

Reklam

21 yaşındaki McCluskey, üniversite polisine 20’yi aşkın kez başvurarak, eski erkek arkadaşı tarafından taciz ve tehdit edildiğini bildirmişti. Ekim 2018’de, üniversitenin yerleşkesindeki bir öğrenci evinde ölü bulunmuştu. McCluskey’i şikayet ettiği eski erkek arkadaşının vurduğu belirlenmişti.

Onu öldüren 37 yaşındaki Melvin Shawn Rowland, polis peşine düşünce intihar etmişti.

Öğrencinin ölümü, üniversite yerleşkelerinde güvenlik konusunun tartışılmasına neden olmuştu.

Reklam

Anlaşmaya vardıklarını açıkladıktan sonra, “Biz Lauren ve ailesine sahip çıkamadık” diyen Watkins şöyle devam etti: “Eğer onun şikayetçi olduğu çalışanlar daha iyi eğitimli olsalardı. Belirli alandaki yönetmelikler daha kapsamlı olsaydı Lauren’ı korumak için daha iyi ekipman ve yetkiye sahip olurlardı diye düşünüyoruz.”

Watkins, Aralık 2018’de, McCluskey’nin ölümünün engellenebileceğini düşünmediğini açıklamıştı.

Öğrencinin anne-babası Jill ve Matt McCluskey, 2019’da, üniversitenin kızlarının ölümünde ihmali olduğu, onu koruyamadığı gerekçesiyle 56 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Bunun üzerine anlaşma yoluna gitme kararı alan üniversite yönetimi Watkins aracılığıyla 13.5 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

McCluskey çifti, paranın tamamının atlet olan kızlarının adına kurdukları vakfa aktarılacağını söyledi.

Vakıf, üniversite yerleşkelerinde güvenlik konusuna odaklanmayı ve atlet öğrencilere destek vermeyi hedefliyor.