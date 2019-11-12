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Yaramazlara biraz batar!

Üniversite yerleşkesinde mezar odası ve dört iskelet bulundu

Batman Üniversitesi yerleşkesinde dünkü fidan dikimi etkinliklerinde mezar odası ile dört iskelet bulundu. Bölgede inceleme başlatan müze görevlileri, alanı koruma altına aldı.

Fotoğraflar: DHA

Dün, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Geleceğe nefes ol’ kampanyası etkinlikleri kapsamında Batman Üniversitesi yerleşkesinde fidan dikildi. Bu sırada mezar odası ve iskeletler gün ışığına çıkarıldı.

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Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş şöyle konuştu: “Durumu Batman Müzesi’ne bildirdik. Görevliler yaptıkları araştırmada mezarın cumhuriyet dönemine ait olduğunu tespit etti. Araştırmalar sürüyor.”

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