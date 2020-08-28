Üniversite hayaline kavuştu; kendisini sınava yetiştiren polis memuruna koştu

Mersin’de, sınava gireceği okulda kimliğini kaybeden ve motosikletli trafik polisinin desteğiyle yeni nüfus cüzdanı çıkartıp Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yetişen öğrenci, üniversite hayaline kavuştu. Güzel haberi alır almaz bir buket çiçekle onu sınava yetiştiren polis memuruna koştu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi’nde YKS’nin Alan Yeterlilik Testleri sınavı öncesinde kimliğini kaybeden Bejna Uçar’ı, polis memuru Özhan Eryılmaz nüfus müdürlüğüne ve oradan tekrar sınava gireceği yere götürdü.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü’nü kazanan Uçar, trafik polisi Eryılmaz’ı unutmadı. Annesi ve kardeşiyle Eryılmaz’ı çalıştığı yerde ziyaret ederek teşekkür etti.

Kimliğini kaybettiğinde büyük panik yaşadığını ve yardım istediği Eryılmaz’ın sayesinde dakikalar kala sınava yetiştiğini anlatan Uçar şöyle konuştu: “Sonuçlar açıklandı ve istediğim bölüme girdim. İkinci tercihime yerleştim. Özhan ağabey olmasaydı sınava giremeyecektim. Onun sayesinde sınava girdim ve kazandım. Çok değişik bir his ve çok mutluyum. Polislere sevgim ve saygım sonsuz. Türk polisi sayesinde hayallerim gerçek oluyor. Bugün de onu unutmadığım için teşekkür ziyaretine geldim. Çiçek hediye ettim, sohbet ettik. “

Bu yardımı unutmayacağını belirten Uçar, “Özhan ağabeyle iletişimimizi sürdüreceğiz. Onun da bir kızı var. Gelecek sene sınava girecek ve ben de ona yardımcı olacağım” diye konuştu.

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Anne Polihan Algül, “Ümitsizdik ama polisin desteğiyle kızım son dakika sınava yetişti. Özhan bey olmasaydı kızım sınava yetişemeyecekti bu kesin. Çok teşekkür ediyoruz” ifadeleini kullandı.

Eryılmaz ise Bejna’nın istediği bölümü kazanmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.