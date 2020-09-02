Üniversite araştırması: Türkiye’nin ‘en itibarlı’ meslekleri doktorluk ve hakimlik

Çalışma Hayatı ve Meslekler Araştırması’na göre en itibarlı meslekler arasında doktorluk, askerlik, profesörlük gibi meslekler yer aldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Medeniyet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Lütfi Sunar’ın yürüttüğü Türkiye’de Çalışma Hayatı ve Meslekler Araştırması güncellendi. Araştırma kapsamında 26 ilde 2 bin 711 kişiyle yüz yüze görüşme yapıldı. Araştırmada, 133 mesleğin 1 ile 100 arasında itibar puanları belirlendi.

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İlk ve son 10 sıra

Araştırmaya göre ‘mesleki itibar’ sıralamasında ilk 10 meslek sırasıyla tıp doktorluğu, hakimlik, üniversite profesörlüğü, pilotluk, büyükelçilik, valilik, diş hekimliği, yüzbaşılık, generallik ve avukatlık yer aldı.

Sıralamadaki son 10 meslek de ütücülük, ayakkabı boyacılığı, çöpçülük, seyyar satıcılık, kapıcılık, falcılık, gündelik temizlikçilik, hamallık, düzensiz işlerde işçilik ve dansözlük olarak sıralandı.

‘İtibar’da düşenler-çıkanlar…

En son beş yıl önce yapılan araştırmanın sonuçlarının karşılaştırılmasıyla mesleklerin itibar sıralamasındaki yerlerinin nasıl değiştiği de belli oldu.

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Buna göre milletvekilliği sıralamada 22’den 11’e, belediye başkanlığı 18’den 13’e, muhtarlık 67’den 42’ye yükseldi. Hakimlik ve avukatlık bu yıl ilk 10’da yer aldı. Kasiyerlik 16, büro elemanlığı 20, sekreterlik 27, resepsiyonistlik 14, stüdyo fotoğrafçılığı da 21 basamak yükseldi.

Beş yıl önceki araştırmada 4’üncü sırada yer alan öğretmenlik bu sefer 14’üncü sıraya geriledi. Eczacılık 11’den 24’e indi. En fazla sıra kaybı yaşayan mesleklerse 51’den 97’ye inen maden işçiliği, 53’ten 96’ya inen çiftçilik, 28’den 65’e inen imamlık, 55’ten 89’a inen mandıracılık ve 52’den 83’e inen vinç operatörlüğü oldu.

Kadın-erkek puanlamasında fark

Araştırmaya göre kadınlar ile erkeklerin mesleklere verdiği puanlar ‘anlamlı derecede’ farklı. Kadınlar psikologluk, milletvekilliği, aktristlik, müzisyenlik, astsubaylık ve avukatlık gibi mesleklere erkeklerden daha yüksek puan verdi.

Erkekler ayakkabı boyacılığı ve hamallık gibi yoğun bedensel işlere ve vinç operatörlüğü gibi nitelik gerektiren sanayi ve inşaat işlerine kadınlardan daha yüksek puan verdi. İmamlık ve futbolculuk da erkeklerin daha yüksek puanladıkları meslekler arasında yer aldı.

Erkekler doktor, kadınlar öğretmen olmak istiyor

En çok yapılmak istenen meslekler listesinde erkekler tıp doktorluğunu, kadınlar öğretmenliği birinci sıraya yerleştirdi. Kadınların en çok yapmak istediği meslekler arasında savcılık ve polisliğin yer alması dikkati çekti. Yüksek bir eğitim seviyesi, özerklik ve yaratıcılık içeren mesleklerin kadınlar tarafından daha çok istendiği görüldü.

‘İşim değerlerime uygun’

Araştırmaya göre Türkiye’de insanlar yüzde 71 oranında yaptıkları işin değerlerine uygun olduğunu düşünüyor. Benzer şekilde yüzde 70 oranında çalışmanın iş yerinde takdir gördüğüne inanıyor.

Ancak iki kişiden biri yaptığı işin sağlığını olumsuz etkilediğini, ayrıca mevcut işinden yeni beceriler edinmediğini dile getiriyor. Bu durum mesleki adanma ve gelişim noktasında kaygı uyandırıyor. Toplumun yüzde 61’i de mevcut işini sadece para kazanmak için yaptığını söylüyor.

Çoğunluğun kazancı yetmiyor

Katılımcıların yüzde 64’ü “Kazancım bana yetmiyor” diyor. Araştırmaya katılanların iyi bir işte en fazla aradıkları ilk üç özellik; iş garantisi, iyi bir ücret ve işin kaza veya ölüm riski içermemesi. İşin başarı hissi vermesi, kararlarda söz sahibi olmak ve yeni beceriler kazanmak, beş yıl önceki araştırmaya göre daha fazla puanlanan beklentiler olarak dikkat çekti.