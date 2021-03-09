Unilever reklamlarında ‘aşırı’ photoshop kullanımını yasaklıyor; ‘normal’ kelimesi paketlerden kaldırılacak

Unilever şirketi reklamlarında aşırı photoshop kullanımını yasaklayacağını, ürünlerinin paketlerinden ‘normal’ kelimesini kaldıracağını duyurdu.

Dove markasının ‘gerçek güzellik’ reklam kampanyası geçtiğimiz yıllarda ses getirmişti.

Dove, Elidor, Signal gibi bakım ürünleri markalarını bünyesinde bulunduran şirket açıklamasında vücut şekli, beden ölçüsü, orantısı ve ten rengini değiştiren dijital müdahaleleri kullanmayacağını ifade etti.

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Photoshop yasağı yalnızca kendi reklamlarını değil, ücretli işbirliği yaptıkları influencer’ları da kapsayacak.

Normal kelimesinin paketlerden kaldırılmasının en az 200 ürünü etkileyeceği ve bir sene içinde sürecin tamamlanacağı belirtildi.

Unilever ‘normal hamlesi‘ni şirketlerin norm kavramlarının, özellikle belli bir ırk veya demografik grup manasında algılandığında dışlayıcı olabileceği eleştirisine yanıt olarak yaptı.

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Şirket ayrıca ürünlerinde daha doğal bio-çözünür içerikleri kullanmayı hedeflediklerini açıkladı.