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Yaramazlara biraz batar!

Unicredit’in yıl sonu dolar tahmini 4.95: Eylülden sonra hızlı değer kaybı olabilir

 

Unicredit Bank, dolar/TL için sene sonu 4.95, gelecek sene içinse 5.29 tahminlerinde bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Bloomberg HT’ye konuşan bankanın gelişen piyasalar stratejisti Kiran Kowshik, Merkez Bankası’nın dün faiz değiştirmeme kararıyla piyasalara hayal kırıklığı yaşattığını, piyasaların 100 – 125 baz puan civarında artış fiyatladığını belirtti.

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Dün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini yüzde 17.75’te sabit tutma kararı sonrası döviz tekrar sert yükselmiş, Borsa İstanbul endeksi (BIST 100) yüzde 3.33 düşmüştü.

Üçüncü çeyrekte turizm sektörünün toparlanacağını ve bunun da dengelenme getireceğini savunan stratejist, yılın bu bölümünde dolar TL karşısında yukarı yönde hareket etse de bunun yavaş olacağını dile getirdi. Kowshik, “Eylül ayını geride bıraktıktan sonra TL’de daha hızlı değer kaybı gözlememiz mümkün olabilir” dedi.

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Dolar/TL dün 4.93’e kadar yükselmiş, bugünse Türkiye’de tutuklu bulunan ABD’li pastör Andrew Brunson’ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilme kararının ardından 4.83’e gerilemişti.

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