UniCredit’in 3’üncü çeyrek karını Yapı Kredi eritti

İtalya’nın en büyük bankası UniCredit üçüncü çeyrekte Yapı Kredi’deki hisseleri nedeniyle beklenen karlılığı elde edemedi. Bankanın üçüncü çeyrek karı yüzde 99 düşüşle 29 milyon avroya geriledi. Geçen yıl aynı dönemde banka 2.82 milyar avro kar elde etmişti.

Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle UniCredit’in Yapı Kredi’deki yüzde 41’lik hissesinin değeri keskin biçimde düştü. Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’in haberinde “İtalyan banka UniCredit, üçüncü çeyrekte Türkiye’deki faaliyetleri nedeniyle neredeyse zarar yazacaktı” dendi.

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Analistlerin beklentisi bankanın üçüncü çeyrekte 907 milyon avro kar elde etmesiyken, Yapı Kredi hisselerindeki 846 milyon avroluk değer kaybı nedeniyle banka üçüncü çeyrekte sadece 29 milyon avro net kat elde ettiğini açıkladı.

Banka CEO’su Jean-Pierre Mustier 2019 kar hedeflerinin değişmeyip 4.7 milyar olarak kaldığını belirtirken, “Türk tarafında ve trading tarafında süper muhafazakarız ve daha düşük maliyetlerle bu durumu telafi edeceğiz” dedi.

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Bankanın çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu haziran sonundaki yüzde 12.51’den 12.11’e geriledi. Banka gelecek yıl için daha önceki sermaye yeterlilik rasyosu beklentisini yüzde 12.5’ten 12-12.5 arasında bir değere düşürdü.

Haberlerin ardından bankanın hisseleri erken işlemlerde yüzde 1.78 düştü.