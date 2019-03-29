Unicredit öngörüsü: Türkiye yüzde 5 küçülecek, jeopolitik bir krizi tetikleyecek

İtalyan bankası Unicredit’in, Türkiye ekonomisinde 2019’da yüzde 5 küçüleceği, bunun da jeopolitik bir krizi tetikleyeceği öngörüsünde bulunduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Unicredit’in öngörüsü, İngiliz gazetesi Daily Telegraph’taki bir makalede bilgisine başvurulan uzman görüşüyle ortaya çıktı.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre Capital Economics yatırım şirketinden William Jackson, Türkiye’nin gelişmekte olan piyasalar arasında en zayıf rezervlere sahip ülke olduğunu söyledi.

Jackson’a göre, “Kısa vadeli dış borçların net karşılığa oranı yüzde 500 ile kurtarılamaz bir düzeyde. Bankaları ise nisan, mayıs ve haziran aylarında dağ gibi geri ödemeler bekliyor. Asıl kaygı, yabancı bankaların döviz varlıklarını satarak bilançolarını küçültmeleri sonucu kredi daralması yaşanması. UniCredit Türkiye’nin bu yıl yüzde 5’lik bir ekonomik daralma yaşayacağını, bunun jeopolitik bir krizi tetikleyeceğini ve sonunda IMF’den yardım alacağını öngörüyor. Geçtiğimiz hafta devlet borçları için iflas risklerini ölçen kredi temerrüt swapları da 150 puandan 454 puana yükseldi.”

Makalede, Türkiye’deki dalgalanmanın coğrafyadan bağımsız olarak en kırılgan gelişen piyasalara da bulaştığı da belirtildi.

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İngiliz gazetesi Guardian’da dün çıkan bir analizde de, “Türkiye küresel bir krizi ateşleyecek kıvılcım olabilir” denmişti.

Türkiye ekonomisine dair kaygılar, diğer başka gelişmekte olan ülke para birimlerini de olumsuz etkilemiş, perşembe günü Güney Afrika Randı, Brezilya Reali ve Meksika Pezosu da değer kaybetmişti.