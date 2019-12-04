UniCredit Avrupa’daki maliyetlerini azaltmak için işçi çıkaracak; pay geri alacak

İtalya merkezli bankacılık ve finansal hizmetler şirketi UniCredit yatırımcıların gelirlerini iyileştirmek için bu yıl pay geri alımı yapacağını ve Avrupa’da maliyetleri 1 milyar avro (yaklaşık 6.3 milyar lira) düşürmek için 2020-2023’ü kapsayan yeni stratejik planı kapsamında çalışanların yüzde 9’unu işten çıkaracağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Faizlerin ekside bulunduğu bir ortamda faaliyet gösteren bireysel bankaların karşı karşıya kaldığı zorluklara dikkat çeken UniCredit, 2023’te 5 milyar avro (yaklaşık 31 milyar lira) net kar öngörüyor. Söz konusu rakam bu yıl beklenen 4.7 milyar avronun ( yaklaşık 30 milyar lira) biraz üzerinde.

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Son yıllarda yeniden yapılandırma adımları atan ancak hala hisse fiyatını yükseltmekte zorlanan UniCredit, daha önce teklif edilen yüzde 30’luk kar payı ödemesini, pay geri alımıyla yüzde 40’a çıkardığını söyledi.

2023’de ise toplam oranı yüzde 50’ye yükseltmeyi hedefliyor.

UniCredit, CEO Jean Pierre Mustier döneminde yeniden yapılandırılıyor ve bilançosunu güçlendirmek için varlıklarını daraltıyor.

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UniCredit ile Koç Holding’in Yapı Kredi Bankası’ndaki ortaklığı cumartesi günü sona ermişti. UniCredit’in Yapı Kredi sermayesinde doğrudan yüzde 31.93 payı ise kalmaya devam edecek.