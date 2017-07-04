UNICEF son durumu paylaştı: Yemen’de 10 milyon çocuğun ‘acil yardım’a ihtiyacı var

İç savaşla birlikte açlık ve yoksulluğun vurduğu Yemen’de 10 milyon çocuk ‘acil yardım’a muhtaç.

AA’nın haberine göre Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen ofisi, ülkedeki çocukların durumuna ilişkin son durumu paylaştı.

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Buna göre Yemen’deki çocukların temel sağlık bakımı, beslenme, temiz içme suyu, koruma ve eğitime ihtiyacı var.

Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ülkenin çeşitli kentlerinde çalıştığını bildiren UNICEF, ‘acil yardım’a muhtaç çocuk sayısının 10 milyon olduğu bilgisini verdi.

Ülkede iki yıldır iç savaş var. Savaşa bir de yoksulluk eklenince sağlık sorunları artan Yemen’de son dönemde kolera salgını da başladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), nisandan hazirana dek en az 100 bin kişinin salgından etkilendiğini duyurmuştu.