UNICEF: Salgın nedeniyle 168 milyondan fazla çocuğun okulu bir yıldır kapalı

UNICEF’in verilerine göre, dünya genelinde 168 milyondan fazla çocuğun okulu Covid-19 kaynaklı önlemler nedeniyle neredeyse bir yıldır kapalı.

UNICEF okulları açık tutmaya öncelik verilmesine dikkat çekmek için ‘salgın sınıfı’ kurdu. (Fotoğraf: UNICEF)

‘Okulların Kapatılmasına İlişkin İnceleme Raporu‘nda, Mart 2020 ile Şubat 2021 tarihleri arasında 14 ülkedeki okulların büyük ölçüde kapalı kaldığı belirtildi.

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Bu ülkelerin üçte ikisi Latin Amerika ve Karayipler’de bulunuyor. 14 ülke arasında okulların en çok kapalı kaldığı ülke ise Panama oldu. Onu El Salvador, Bangladeş ve Bolivya izledi.

UNICEF okulların kapalı olmasının çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine de değinerek, çocukların bir daha okula dönmeme, hatta çocuk evliliğine ve çocuk işçiliğine zorlanma riskinin arttığını belirtti.

888 milyonu aşkın çocuk aksama yaşıyor

UNESCO’nun son verilerine göre, dünya genelinde 888 milyonu aşkın çocuk, okulların tamamen veya kısmen kapalı olması nedeniyle eğitimlerinde aksamalar yaşamaya devam ediyor.

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UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, okulların açık tutulmasının öncelik olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: “Yüz yüze eğitimden uzak kalan çocuklar her geçen gün daha da geride kalırken en ağır bedeli de en savunmasız durumda olanlar ödüyor. Bu çocukların bir yıl daha yüz yüze eğitime sınırlı biçimde ya da hiç erişememeleri riskini göze alabilecek durumda değiliz. Okulları açık tutma ve normale dönüş planları arasında bu hususa öncelik verme konusunda hiçbir çabadan kaçınılmamalı.”