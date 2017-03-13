UNICEF: 2016 Suriyeli çocuklar için en kötü yıl oldu, en az 652 çocuk hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Suriye’de en fazla çocuk hakkı ihlalinin 2016’da yapıldığını ve bir önceki yıla öldürülen çocuk sayısının yüzde 20 arttığını bildirdi.

UNICEF’in yayınladığı rapora göre 2016, çocuk kayıpların resmen teyit edilmeye başlamasından bu yana Suriyeli çocuklar açısından en kötü yıl oldu. Geçen yıl öldürülen çocuk sayısı en az 652 kaydedilirken bu çocukların 255’i okul yakınında hayatını kaybetti.

Raporda, 850’nin üzerinde çocuğun çatışmalarda savaşmak üzere silahlandırıldığına da dikkat çekildi. Silahlandırılan çocukların sayısı 2015 yılına göre iki kattan fazla arttı. Çocuklar bazı olağanüstü durumlarda infazcı, intihar bombacısı ya da gardiyan olarak da kullanıldı.

‘Yaşam boyu taşıyacak yaralar alıyorlar’

UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere şunları söyledi: “Bugüne kadar emsali görülmemiş boyutlarda acılar yaşanıyor. Suriye’deki milyonlarca çocuk her gün saldırılara maruz kalıyor, yaşamları altüst oluyor. Bu çocukların her biri savaşın, hayatları ve gelecekleri üzerindeki korkunç etkileri sonucunda yaşam boyu taşıyacakları yaralar alıyor.”

Suriye’de altı yıldır devam eden iç savaş nedeniyle 6 milyon çocuk insani yardıma muhtaç durumda. Milyonlarca çocuk evlerini terk etmek zorunda kalırken, bunların arasında yedi kez yer değiştirenler bile bulunuyor. 2.3 milyondan fazla çocuk bugün Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Irak’ta mülteci durumunda.

Ulaşılması zor bölgelerde 280 bini kuşatma altında olmak üzere toplam 2.8 milyon çocuk var.