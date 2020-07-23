UNICEF: Covid-19 nedeniyle 40 milyon çocuk okul öncesi eğitimden mahrum

Yaklaşık 22 milyonu Güney Asya’da olmak üzere en az 40 milyon çocuk Covid-19 salgını nedeniyle okul öncesi eğitimden mahrum kaldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın aktardığı Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) raporuna göre salgından ötürü uygulanan sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar sebebiyle birçok ebeveyn, çocuk bakımı ve ücretli istihdamı dengelemede zorlanıyor.

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‘Kadınlara daha fazla yük’

Covid-19’un yarattığı kriz, ortalamada çocuk bakımı ve ev işlerine erkeklerden üç kat daha fazla zaman harcayan kadınlara orantısız yük getirdi.

‘Yüzde 40’ı sosyal-duygusal destek alamıyor’

Ayrıca salgın sosyal hizmetlere erişemeyen küçük çocuklu aileler için daha derin bir krize yol açtı. Düşük ve orta gelirli 54 ülkede, üç ila beş yaşlarındaki çocukların yaklaşık yüzde 40’ı evlerindeki herhangi bir yetişkinden sosyal-duygusal ve bilişsel destek alamıyor.

‘Evrensel eğitim haklarından mahrumlar’

UNICEF Güney Asya Bölge Direktörü Jean Gough, çocuk bakımının ve erken çocukluk eğitiminin, çocukların tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmakta çok önemli bir rolü olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu: “Okulların uzun süreli kapanışı ve uzaktan eğitime sınırlı erişim, çocukları evrensel eğitim haklarından mahrum bıraktı.”

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‘290 milyon öğrenci etkilendi’

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü de (UNESCO) mart ayındaki raporunda pandeminin 290 milyon öğrencinin eğitimini etkilediğini açıklamıştı.