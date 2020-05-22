UNICEF: ‘Corona’ nedeniyle rutin aşılar aksıyor; 80 milyon çocuk risk altında

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Covid-19 salgını nedeniyle, 68 ülkede rutin aşı hizmetlerinin kesintiye uğramasından dolayı bir yaş altı 80 milyon çocuğun risk altında olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, salgının başlangıcından bu yana geçen beş aylık sürenin derin etkisinin çocuklar üzerinde uzun süreceğini belirterek, “Covid-19’un hızla çocuk hakları krizine dönüşen bir sağlık krizi olmasından korkuyoruz” dedi.

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‘1.8 milyar çocuk evde’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus’un düzenlediği basın toplantısında konuşan Fore, salgına karşı alınan önlemler nedeniyle dünya genelindeki çocukların dörtte üçünün, yani 1.8 milyar çocuğun “Evde kal” politikasının uygulandığı ülkelerde yaşadığını aktardı.

‘1.2 milyar çocuk eğitim alamıyor’

Fore, ayrıca 153 ülkede okulların kapatıldığını, toplam eğitim alan çocukların yüzde 70’ine tekabül eden 1.2 milyar çocuğun eğitim alamadığına işaret etti.

‘Altı ayda her gün 6 bin çocuk ölebilir’

Fore, geçen hafta ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nin açıkladığı verilere göre, salgının sağlık hizmetlerini kesintiye uğratmaya devam etmesi durumunda, ‘altı ayda her gün 6 bin çocuğun önlenebilir hastalıklardan dolayı ölebileceğinin öngörüldüğünü’ ifade etti.

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Salgın dolayısıyla kızamık ve çocuk felci için aşı kampanyalarının büyük darbe aldığını söyleyen Fore, şöyle devam etti: “Bir yaşın altındaki en az 80 milyon çocuk risk altında, çünkü 68 ülkede küçük çocuklar için rutin aşılama hizmetleri önemli ölçüde kesintiye uğradı.”

Fore, 27 ülkede kızamık, 38 ülkede de çocuk felci aşı kampanyalarının askıya alındığını belirterek “Bunun sonuçları çocuklar için ölümcül olabilir” uyarısında bulundu.