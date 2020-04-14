UNICEF: ‘Corona’ nedeniyle 117 milyon çocuk kızamık aşısı olamayabilir

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Covid-19 salgını nedeniyle kızamık aşısı kampanyalarının ertelenmesinin 117 milyon çocuğu etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

UNICEF’in açıklamasında, Covid-19 salgını yüzünden 24 ülkede kızamık aşısı kampanyalarının ertelendiği belirtilirken, önemli aşı hizmetlerinin devam etmesi gerektiği vurgulandı.

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140 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre 50 yılı aşkın süredir güvenli ve etkili bir aşısı olmasına rağmen kızamık vakaları son yıllarda artış gösterdi. 2018’de çoğu çocuk ve bebek 140 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bunun başlıca nedenlerinden biri olarak da aşı karşıtlığı nedeniyle aşı yaptırmamak gösteriliyor.

Son olarak, İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED) Aşı Çalışma Grubu Genel Sekreteri Dr. Hamza Özdemir Türkiye’de aşı karşıtlığı nedeniyle geçen yıl 2 bin 666 kızamık vakası olduğunu söylemişti.