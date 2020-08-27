UNICEF: 463 milyon çocuk salgında uzaktan eğitimden de mahrum kaldı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelinde en az 463 milyon çocuğun corona virüsü (Covid-19) salgını döneminde uzaktan sanal eğitime erişimi olmadığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, okulların açılıp açılmayacağına ilişkin tartışma sürerken UNICEF, salgının çocukların eğitimini nasıl etkilediğine ilişkin son raporunda dünyadaki çocukların en az üçte birinin uzaktan eğitim göremediğine dikkati çekti.

Reklam

UNICEF Direktörü Henrietta Fore, ”Okulları Covid-19 nedeniyle kapanan en az 463 milyon çocuk için uzaktan eğitim söz konusu değildi” dedi..

Fore, çok sayıda çocuğun eğitiminin aylarca tamamen aksamasının küresel bir acil durum olduğunu belirterek, bunun yansımalarının ilerleyen yıllarda ekonomilerde ve toplumlarda hissedileceği uyarısını yaptı.

Salgın nedeniyle okulların kapanmasının 1.5 milyar çocuğu olumsuz etkilediği ifade edilen UNICEF raporunda, 100 ülkeden toplanan veriler doğrultusunda her çocuğun uzaktan eğitim için gereken teknoloji ve araçlara erişimi bulunmadığı gibi bazılarının çalışmaya zorlandığına da dikkat çekildi.

Reklam

Eğitim öğretimin ilk aşamasındaki çocuklar erişemiyor

Uzaktan eğitime erişim sorunu çeken ya da kaçıranlar ise ağırlıklı olarak en kritik öğrenme ve gelişim dönemlerindeki çocuklar oldu.

Uzaktan eğitime erişemeyen çocuk sayısı anaokulu seviyesinde 120 milyona çıkarken, bu rakam ilkokul seviyesinde 217 milyon, ortaokul seviyesinde 78, lise seviyesinde 48 milyon oldu.

UNICEF, hükümetlere, okulları güvenli şekilde açmaya öncelik verme, açılmanın mümkün olmadığı durumlarda ise kaybedilen sürenin telafisi ile özellikle marjinal grupların uzaktan eğitime erişimine olanak sağlama çağrısı yaptı.