UNICEF: 3 milyar insanın elini yıkayacak suyu ve sabunu yok

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelinde insanların yüzde 40’ının temel el yıkama imkanlarına sahip olmadığını duyurdu.

Fotoğraf: UNICEF (Prinsloo)

Uzmanlar, corona virüsünden korunmak için uygulanabilecek en etkili yöntemlerden birinin elleri uzun süre yıkamak olduğunu belirtiyor.

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UNICEF Direktörü Sanjay Wijesekera’nın açıklaması şöyle: “Sabunla ellerinizi yıkamak sizi, çevrenizdekileri corona virüsünden ve diğer bulaşıcı hastalıklardan korumak için yapabilecek en kolay şey. Fakat dünya genelinde milyonlaca insan suya ve temizlik malzemelerine ulaşamıyor. İnsanların temel hijyen maddelerine ulaşmasını sağlamak kadar, onların kendilerini ve ailelerini virüslerden nasıl koruyabileceklerine yönelik eğitim vermek de bir o kadar önemli.”

900 milyon çocuğun suya erişimi yok

Fotoğraf: UNICEF (Prinsloo)

Dünyanın birçok yerinde çocuklar, ebeveynler, öğretmenler, sağlık çalışanlarının evlerinde, sağlık tesislerinde, okullarda suya ulaşamadığının belirtildiği açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:

*Az gelişmiş ülkelerdeki insanların yaklaşık dörtte üçü evlerinde temel el yıkama olanaklarından yoksun.

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*900 milyon okul çağındaki çocuğun eğitim aldığı kurumlarda su ve sabun yok.

*Sağlık tesislerinin yüzde 16’sında, tuvalet ve lavabo bulunmuyor.

Sahra altı Afrika ülkeleri, orta-güney ve doğu Asya’da bulunan ülkelerin büyük kısmı su sıkıntısı çekiyor.