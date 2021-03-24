UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde: Bin yıllık cami ibadete açılıyor

Kars’taki Ani Ören Yeri’nde bulunan, 1072 ile 1092 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen Ebu’l Manuçehr’in bu yıl yeniden ibadete açılması planlanıyor.
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, bir kafede buluştuğu gazetecilere, bölgede yapılması planlanan projeleri tanıttı.
Taşdemir, büyük kısmı restore edilen Ebu’l Manuçehr Camisi’nde yapılacak düzenlemelerle ilgili ihaleye çıkıldığını belirterek şunları aktardı: “UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Ani Ören Yeri’nde, Türklerin Anadolu’da yaptığı ilk cami Ebu’l Manuçehr Camisi’ni inşallah ibadete açacağız. Beş vakit ezanımız orada okunacak, orada namaz kılınabilecek.”
Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı Melikşah’ın emriyle Ebu’l Manuçehr tarafından 1072-1092’de yapılan cami, derinlemesine üç sahanlı plana sahip.